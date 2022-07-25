В Уфе представили проект стелы «Город трудовой доблести»

В Уфе определились с проектом стелы «Город трудовой доблести». Как сообщает администрация столицы, проект был разработан пермской компанией «Проектплюс».
22 июля администрация города объявила открытый конкурс в электронной форме по определению подрядной организации на выполнение работ по установке стелы «Город трудовой доблести». Контракт планируется заключить в конце августа текущего года.
Сообщается, что на эти цели готовы выделить до 95,07 млн рублей. Источником финансирования выступят региональный и муниципальный бюджеты. Исполнить условия контракта победитель конкурса должен до 30 ноября 2022 года.
Напомним, по результатам голосования жителей местом установки стелы выбрана набережная реки Белой, справа от автомобильных мостов при въезде в город.
Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив поставки на фронт военной и гражданской продукции. 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина оно было присвоено 20 городам, в том числе и Уфе.