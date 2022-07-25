В Уфе представили проект стелы «Город трудовой доблести»

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив поставки на фронт военной и гражданской продукции. 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина оно было присвоено 20 городам, в том числе и Уфе.