Следователи Башкирии отмечают профессиональный праздник

Когда преступления раскрываются, душе приятно. Первое дело до сих пор осталось в голове: после ДТП пьяный нарушитель публично оскорблял сотрудника.

Ильнур Янбаев, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по РБ