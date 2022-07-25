Следователи Башкирии отмечают профессиональный праздник

Они ищут убийц, насильников и воров. Сегодня сотрудники Следственного комитета и работники следственных подразделений МВД и ФСБ отмечают профессиональный праздник. Он утверждён именно 25 июля всего 8 лет назад. Выбор даты обусловлен исторически. В этот день  указом Петра I была образована первая следственная канцелярия, которая положила начало независимым следственным органам в России. Сегодня это сложная, а порой и опасная работа.

Больше двух лет тело лежало в земле, женщина пропала без вести и так бы и канула в лету. Однако убийство было раскрыто. Останки откапывали несколько часов. Жительницу Хайбуллинского района задушил и изнасиловал земляк. Случаем занимался следователь Дмитрий Глухов. Строгий, за плечами 11 лет работы в органах. Но даже несмотря на такой опыт, каждая трагедия – почти как личная. О раскрытом деле мужчина рассказывает, тяжело вздыхая.

Удаётся, однако, сохранять улыбку на лице, а представительницам прекрасного пола – не терять свою женственность.

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Поздравили сотрудников следственных отделов городов и районов Башкортостана торжественно в Уфе. В столице республики вручили почётные грамоты особо отличившимся специалистам. Сами они говорят, секрет прост – любить свою работу.

Когда преступления раскрываются, душе приятно. Первое дело до сих пор осталось в голове: после ДТП пьяный нарушитель публично оскорблял сотрудника.

Ильнур Янбаев, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по РБ
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