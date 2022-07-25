Радий Хабиров поручил исправить ситуацию с обмелением крупного озера Башкирии

Прошло оперативное совещание в правительстве республики. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру экологии Ниязу Фазылову принять меры из-за обмеления озера Аслыкуль.
Данное озеро считается крупнейшим в Башкирии и остро стоит вопрос по исправлению ситуации. Кроме того, Радий Хабиров поручил взять на контроль и саму территорию озера.
– Мне пишут и давно уже разговор идет по поводу озера Аслыкуль. Обмеление серьезное. Надо понять, что с этим делать. Вникните в эту историю. Андрей Геннадьевич [Назаров, премьер-министр правительства Башкирии], на контроль возьмите. Обратите внимание на эту историю. Там постоянно то территория загажена, то еще что-то, – сказал руководитель республики.