Радий Хабиров поручил исправить ситуацию с обмелением крупного озера Башкирии

– Мне пишут и давно уже разговор идет по поводу озера Аслыкуль. Обмеление серьезное. Надо понять, что с этим делать. Вникните в эту историю. Андрей Геннадьевич [Назаров, премьер-министр правительства Башкирии], на контроль возьмите. Обратите внимание на эту историю. Там постоянно то территория загажена, то еще что-то, – сказал руководитель республики.