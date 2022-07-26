В Башкирии завершилась очередная смена республиканского проекта «Йяйляу»

Школьники – участники профильной смены – в течение трех недель изучали историю, быт, творчество башкир, разучивали народные танцы и песни. Каждый год для проекта «Йяйляу» выбирают разные муниципалитеты и учреждения. В этом проект прошел в лагере «Алый парус», расположенный в Зинчуринском районе.
Элементы национального танца к концу смены даются уже легко. Изучением народной хореографии дети занимаются ежедневно. Игра на курае, говорят школьники, дается немного сложнее. Тут много нюансов – для идеальных звуков важна даже осанка.
На уроке дети не только музицируют. Параллельно вместе с вожатыми школьники изучают башкирский язык. С единомышленниками процесс идет быстрее.
Вокал – еще один способ погрузиться в языковую среду. Идея смены «Йяйляу» в том, чтобы представить детям все многообразие национальной культуры. Путевку на отдых получили почти 80 одаренных детей со всей республики, а также юные таланты из Курганской, Челябинской, Оренбургской областей, Екатеринбурга.
Дети изучают окрестности лагеря. Природа – тоже часть культуры. Отрядам здесь, в отличие от традиционного лагеря, присвоены не цифры, а названия башкирских родов. Условия для комфортного отдыха детей созданы – отстроены новые баня и столовая. А в этом году по поручению главы республики лагерю получил финансирование на строительство других объектов.
У лагеря «Алый парус» есть и своя местная смена «Йяйляу», которая стартовала сегодня. Более 100 детей из Зиачуринского района смогут отдохнуть и поправить здоровье с национальным колоритом.