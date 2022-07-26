В Башкирии завершилась очередная смена республиканского проекта «Йяйляу»

Школьники – участники профильной смены – в течение трех недель изучали историю, быт, творчество башкир, разучивали народные танцы и песни. Каждый год для проекта «Йяйляу» выбирают разные муниципалитеты и учреждения. В этом проект прошел в лагере «Алый парус», расположенный в Зинчуринском районе.

Элементы национального танца к концу смены даются уже легко. Изучением народной хореографии дети занимаются ежедневно. Игра на курае, говорят школьники, дается немного сложнее. Тут много нюансов – для идеальных звуков важна даже осанка.

Постановка во рту важна. Курай нужно ставить между двумя зубами, нижними придерживать. Язык упирается. Айнур Галеев /Кармаскалинский район/, участник «Йяйляу»

На уроке дети не только музицируют. Параллельно вместе с вожатыми школьники изучают башкирский язык. С единомышленниками процесс идет быстрее.

Когда я приехала сюда, я не знала язык. Теперь пару фраз знаю. Научилась играть на курае, кубысе. Мне тут нравится. Юлия Зайнуллина /г. Межгорье/, участница «Йяйляу»

Вокал – еще один способ погрузиться в языковую среду. Идея смены «Йяйляу» в том, чтобы представить детям все многообразие национальной культуры. Путевку на отдых получили почти 80 одаренных детей со всей республики, а также юные таланты из Курганской, Челябинской, Оренбургской областей, Екатеринбурга.

Мы же башкиры, иногда башкиры забывают свой язык. Я приехала, чтобы не забыть язык. Жасмин Габитова /Челябинская область/, участница «Йяйляу»

Дети изучают окрестности лагеря. Природа – тоже часть культуры. Отрядам здесь, в отличие от традиционного лагеря, присвоены не цифры, а названия башкирских родов. Условия для комфортного отдыха детей созданы – отстроены новые баня и столовая. А в этом году по поручению главы республики лагерю получил финансирование на строительство других объектов.

Ввели спортплощадку. Появился навес, там в непогоду занимаются. Провели капремонт первого корпуса. Закупили мебель инвентарь. Байрас Канчурин, директор оздоровительного лагеря «Алый парус»