В Уфе изменили схему движения автобуса №3

В Уфе временно изменили схему движения автобусного маршрута №3. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».

Фото №1 - В Уфе изменили схему движения автобуса №3

В связи с ремонтными работами на улице Чернышевского до 29 августа автобус №3 будет двигаться по следующему маршруту: до улицы Дзержинского маршрут от остановки «Улица Чернышевского» пройдет по улицам Пархоменко, Кирова и Цюрупы («Трансагентство»).

При следовании в микрорайон Белореченский после остановки «Сквер им. Маяковского» автобус завернет на Цюрупы («Трансагентство»), затем проедет по Кирова («Витаминный завод») и Пархоменко.

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