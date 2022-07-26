В Уфе изменили схему движения автобуса №3

В Уфе временно изменили схему движения автобусного маршрута №3. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».
В связи с ремонтными работами на улице Чернышевского до 29 августа автобус №3 будет двигаться по следующему маршруту: до улицы Дзержинского маршрут от остановки «Улица Чернышевского» пройдет по улицам Пархоменко, Кирова и Цюрупы («Трансагентство»).
При следовании в микрорайон Белореченский после остановки «Сквер им. Маяковского» автобус завернет на Цюрупы («Трансагентство»), затем проедет по Кирова («Витаминный завод») и Пархоменко.