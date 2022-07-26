Участники проекта «Башкирское долголетие» посетили Иглинский район

«Башкирское долголетие» в Иглинском районе. Пенсионеры республики – участники социальной программы – посетили село Балтика, где побывали в библиотеке по обслуживанию белорусов Башкортостана, а также в одноименном с населенным пунктом историко-культурном центре.
В этот раз в проекте приняли участие 20 человек – жители Мишкинского района. Туристы посетили также колодно-бортевую пасеку рядом с деревней Тикеево.
Масштабная культурная программа была организована на башкирской усадьбе «Алтын кош». Здесь пенсионеры приняли участие в мини-сабантуе. Возраст не помешал туристам оседлать лошадей, пострелять из башкирского лука, побороться мешками. В конце мероприятия гости отведали блюда национальной кухни.