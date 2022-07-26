Чем заняться в Санкт-Петербурге летом

Санкт-Петербург − город, где всегда можно найти, чем заняться и что посмотреть, особенно летом. Предлагаем, узнать, какие развлечения предлагает туристам летний Питер.

Экскурсии

Экскурсии − это то, без чего невозможно представить поездку в Город на Неве. Даже если вы посещали Северную столицу много раз, всегда найдется музей или дворец, где вы еще не бывали. К малоизвестным музеям СПб относятся:

● «Бестиарий» в ТРК «Гранд Каньон», где представлены фантастические существа и можно перенестись в замок Дракулы или прогуляться по Темному лесу.

● «Галакториум», посвященный инопланетной жизни. Посетителей ждет прогулка по ЭкзоПланете и встреча с ее обитателями, являющимися плодом фантазии организаторов и бутафоров.

● Музей морских узлов. Экспозиция размещается на борту фрегата «Благодать», пришвартованного у Троицкого моста. Можно увидеть мастер-класс по завязыванию замысловатых узлов, использовавшихся на морских судах с незапамятных времен.

● Музей истории телефона. В этом интересном заведении выставлено более 300 телефонных аппаратов, которыми люди пользовались за 50-100 лет до изобретения смартфонов. Можно узнать много интересного про развитие телефонной связи, без которой сегодня никто не может представить свою жизнь.

Прогулки на катерах

Даже тем, кто любит бродить по городу пешком и считает, что исходил весь Питер, стоит совершить прогулку на катере по его каналам и рекам. Предлагается несколько интересных маршрутов, познакомиться с которыми можно по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/progulka-na-katere. С борта катера улицы, храмы и старинные дома города на Неве предстанут перед вами с совсем нового ракурса. Прогулка на катере может быть не только познавательной, но и романтической. Важно правильно выбрать маршрут и время, а нужное настроение для признания в любви создадут мосты и дворцы, мимо которых будет проплывать ваше судно.

Отдых на пляже