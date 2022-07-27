Хайбуллинский район представил Башкирию на сабантуе в Новотроицке

Часть парка города Новотроицк превратился в этногородок башкирской культуры. В палатках, украшенных национальным орнаментом, развернулась выставка и продажа различной продукции. Также были представлены и национальные напитки, которые мог попробовать любой желающий. Для гостей праздника были организовали концерт. Также они могли принять участие в национальных играх и спортивных состязаниях, например, стрельба из лука и хлестанье кнута на скорость.