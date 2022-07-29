Жителям Башкирии рассказали, какие продукты подорожали за неделю

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на социально значимые продукты в магазинах республики. Какие товары за неделю выросли в цене, а какие стали дешевле?
По данным на 22 июля, ощутимо выросли цены на курицу (0,8%) и говядину (0,6%). Также повысилась стоимость маргарина (1,1%) и детских фруктово-ягодных консервов (+1%).
Но на большинство продуктов цены снизились. Например, огурцы теперь стоят 70,70 рублей за кг (9,5%), помидоры — 89 рублей (6,5%), картофель — 40,94 рубля (7,6%), морковь — 50,98 рубля (6,1%), капуста — 25,34 рубля (3,8%). Также подешевели яйца, яблоки, бананы, соль, пшено, лук, мука.