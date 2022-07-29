Жителям Башкирии рассказали, какие продукты подорожали за неделю

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на социально значимые продукты в магазинах республики. Какие товары за неделю выросли в цене, а какие стали дешевле?

По данным на 22 июля, ощутимо выросли цены на курицу (0,8%) и говядину (0,6%). Также повысилась стоимость маргарина (1,1%) и детских фруктово-ягодных консервов (+1%).