Новый скоростной поезд «Ласточка» отправился в первый рейс из Уфы в Раевку

В Башкортостане запустили электропоезд по маршруту Уфа-Раевка. Комфортабельный пригородный экспресс будет курсировать ежедневно с минимальным количеством остановок. Время в пути составит чуть более полутора часов.
Недаром эти поезда называют инновационными. Круиз-контроль – далеко не самая современная его фишка. Подобные электрички оснащаются даже системой автодвижения по типу схожей с автопилотом на самолетах. В вагонах – умные двери с датчиками. На электропоезде в общей сложности 1300 мест, треть из которых – сидячие.
Это первая «Ласточка» из Уфы в Раевку. В апреле аналогичную электричку запустили до поселка Приютово. Ещё один современный поезд Западного экспресса «Орлан» в прошлом году соединил Уфу и Оренбург. Так совпало, что до старта первого рейса «Ласточки» все три электрички выстроились на вокзале в один ряд.
"Летать" из Уфы в Раевку «Ласточка» будет ежедневно. Из столицы состав отправляется в 9:04 утра, из Раевки – в 17:03. По пути следования предусмотрены четыре промежуточные остановки: в Деме, Чишмах, Шингак-Куле и Давлеканово.
Максимальная скорость движения «Ласточки» составляет 160 километров в час. Правда, машинисты признаются: ввиду особенностей рельефа местности и расположения железнодорожных путей, он сможет развивать не больше 120, что тоже немало. Из Уфы до Раевки поездка займет всего 1 час 40 минут.
Стоимость билетов на «Ласточку» составляет 292 рубля 50 копеек. До конца года по железной дороге запустят вторую пару поездов по всем западным направлениям: до Оренбурга и до Приютова с последующим продлением до села Абдулино. Власти совместно с РЖД также намерены создать и Восточный экспресс. Так, в ближайшее время станут курсировать двухсистемные «Ласточки» в Белорецк и Магнитогорск.