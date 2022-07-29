Новый скоростной поезд «Ласточка» отправился в первый рейс из Уфы в Раевку

В Башкортостане запустили электропоезд по маршруту Уфа-Раевка. Комфортабельный пригородный экспресс будет курсировать ежедневно с минимальным количеством остановок. Время в пути составит чуть более полутора часов.

Недаром эти поезда называют инновационными. Круиз-контроль – далеко не самая современная его фишка. Подобные электрички оснащаются даже системой автодвижения по типу схожей с автопилотом на самолетах. В вагонах – умные двери с датчиками. На электропоезде в общей сложности 1300 мест, треть из которых – сидячие.

Это первая «Ласточка» из Уфы в Раевку. В апреле аналогичную электричку запустили до поселка Приютово. Ещё один современный поезд Западного экспресса «Орлан» в прошлом году соединил Уфу и Оренбург. Так совпало, что до старта первого рейса «Ласточки» все три электрички выстроились на вокзале в один ряд.

Первые «Ласточки» шли с пассажиропотоком 300 человек. Уже сейчас среднесуточный поток составляет 500-700 человек. Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Это вторая «Ласточка», которая пришла в нашу республику. Я безумно рад, благодарен нашим коллегам из РЖД, что это у нас получается. Не самые простые времена переживаем, но движемся вперед. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

"Летать" из Уфы в Раевку «Ласточка» будет ежедневно. Из столицы состав отправляется в 9:04 утра, из Раевки – в 17:03. По пути следования предусмотрены четыре промежуточные остановки: в Деме, Чишмах, Шингак-Куле и Давлеканово.

Максимальная скорость движения «Ласточки» составляет 160 километров в час. Правда, машинисты признаются: ввиду особенностей рельефа местности и расположения железнодорожных путей, он сможет развивать не больше 120, что тоже немало. Из Уфы до Раевки поездка займет всего 1 час 40 минут.