Опубликован маршрут «Поездов здоровья» по районам Башкирии на следующей неделе

В Башкирии в рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» проведено 32 489 обследований и осмотрено уже 89 920 человек, сообщает республиканский Минздрав. На следующей неделе осмотр граждан продолжится.
По данным министерства, всего за период работы «Поездов здоровья» в этом году было выявлено 3 102 социально-значимых заболеваний. У 19 человек заподозрили туберкулез, а у 266 человек – злокачественные новообразования. Также у 2 227 человек выявили сердечно-сосудистые заболевания.
В составе бригады врачей в «Поездах здоровья» работают такие специалисты, как хирург, онколог, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог и другие.
Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:
- Уфимский маршрут начинает работу в Чекмагушевском районе (01.08-03.08 село Старокалмашево, 04.08-05.08 село Имянликулево).
- Дуванский маршрут продолжает работу в Дуванском районе (01.08-02.08 село Калмаш, 03.08-05.08 село Улькунды).
- Нефтекамский маршрут начинает работу в Калтасинском районе (04.08-05.08 деревня Большой Кельтей).
- Октябрьский маршрут начинает работу в Миякинском районе (01.08 деревня Рассвет, 02.08 деревня Новый Мир, 03.08-04.08 село Сатыево, 05.08 деревня Сафарово).
- Стерлитамакский маршрут начинает работу в Кугарчинском районе (01.08-03.08 деревня Худайбердино, 04.08-05.08 село Юмагузино).
- Белорецкий маршрут продолжает работу в Хайбулинском районе (01.08-03.08 село Маган, 04.08-05.08 село Степной).
Все шесть маршрутов передвигаются по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. Задействовано 26 мобильных передвижных комплекса и 156 специалистов.
Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».
Фото: пресс-служба Минздрава РБ