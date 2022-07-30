Опубликован маршрут «Поездов здоровья» по районам Башкирии на следующей неделе

В Башкирии в рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» проведено 32 489 обследований и осмотрено уже 89 920 человек, сообщает республиканский Минздрав. На следующей неделе осмотр граждан продолжится.

По данным министерства, всего за период работы «Поездов здоровья» в этом году было выявлено 3 102 социально-значимых заболеваний. У 19 человек заподозрили туберкулез, а у 266 человек – злокачественные новообразования. Также у 2 227 человек выявили сердечно-сосудистые заболевания.