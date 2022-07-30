В Уфе продолжаются работы по строительству тропы здоровья «Уфимское ожерелье»

В Уфе ведется строительство тропы здоровья, которая получила название «Уфимское ожерелье». Проект нацелен на создание комфортной тропы, охватывающей береговую линию Уфимского полуострова.

Предполагается, что здесь будут благоустроены малых маршрутов районного масштаба, которые будут касаться большой тропы.

На данный момент на участках тропы, проходящей в Орджоникидзевском и Октябрьском районах города, отсыпано 340 тонн асфальтогранулята и еще 195 тонн асфальтобетонной смеси. Общая площадь отсыпанного участка составляет 1170 квадратных метров.