В Уфе продолжаются работы по строительству тропы здоровья «Уфимское ожерелье»

В Уфе ведется строительство тропы здоровья, которая получила название «Уфимское ожерелье». Проект нацелен на создание комфортной тропы, охватывающей береговую линию Уфимского полуострова.

Фото №1 - В Уфе продолжаются работы по строительству тропы здоровья «Уфимское ожерелье»

Предполагается, что здесь будут благоустроены малых маршрутов районного масштаба, которые будут касаться большой тропы.

На данный момент на участках тропы, проходящей в Орджоникидзевском и Октябрьском районах города, отсыпано 340 тонн асфальтогранулята и еще 195 тонн асфальтобетонной смеси. Общая площадь отсыпанного участка составляет 1170 квадратных метров.

Уложено 5 780 метров кабельных линий для будущего устройства наружного освещения, также установлено 262 торшерных стоек.

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