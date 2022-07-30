В Башкирии состоялся «Рыбатлон»

В Нуримановском районе, на Павловке, прошел «Рыбатлон». Это смесь бега и ловли. Участником надо с удочками преодолеть 3 км, останавливаясь на два рыбных рубежа. Не поймал – не побежишь.

Может показаться, что это любители скандинавской ходьбы ускорили шаг. Но в руках не палки, а удочки. И чтобы поймать рыбу, нужно вначале попотеть в прямом и переносном смысле. Хотя «Рыбатлон» не только про бег. Есть те, кто за победой не гонится и предпочитает дистанцию пройти пешком. Зато с семьёй.

После первого километра пробежки – рыбный рубеж. Конкуренцию заядлым любителям ловли составляют юные рыбаки и рыбачки. А новичкам, как известно, везёт.

Нужно не просто схватить удачу за хвост, но и удержать её. После первой пойманной рыбы снова километр бега, и на ловлю финальной. И пока три десятка участников ещё на первом рубеже, самый удачливый справился за 24 минуты. Рекорд.

Максим – потомственный рыбак. Но в «Рыбатлоне» есть и те, кто только попал на крючок рыбной ловли.

«Рыбатлон» придумали в Рязани в 2011 году. Спустя десять лет соревнования завоёвывают Россию.

Рашит Кадыров – самый старший водитель телеканала БСТ. Сначала рыбы обходили его наживку стороной. Даже хотелось прийти на выручку коллеге. Но справился он без посторонней помощи. В итоге из почти 40 участников финишную черту пересекает шестым. И тут же отправляется на третий рыбный рубеж.

Вот такой азарт пробуждает, казалось бы, самое спокойное занятие. И для многих это лучше любой вечеринки.