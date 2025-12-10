В Башкирии состоялся турнир по армейскому рукопашному бою

За победу боролись шесть команд из разных районов Башкортостана – это 110 юных спортсменов. Лучший результат показали хозяева турнира – Буздякский район. Вторые – бойцы из Илишевского района, а третьими стали представители Кармаскалинского.

Также в рамках турнира прошел фестиваль, победителями которого стала команда из Уфы. Второе место у команды из Илишевского района, а бронза вновь досталась спортсменам из Кармаскалинского района. На спортивном совете Буздякского района было решено, что эти соревнования будут проводить ежегодно в первую субботу декабря.