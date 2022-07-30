В Уфе разыграли еще один комплект медалей чемпионата России по велоспорту

Сильнейшие девушки страны соревновались в командной гонке. Напомним, ранее в столице Башкортостана разыграли награды в критериуме.

Название командной гонки говорит само за себя. Сильные индивидуальные качества спортсменки должны направить на благо коллектива из четырех человек. При этом финишное время берется по третьему финишировавшему. Раздельный старт, два круга по 15 километров на равнинной трассе. Члены команды поочередно берут на себя бремя лидерства и везут остальных за собой.

20-30 секунд на смену. В зависимости от того, как человек себя чувствует. Ирина Кузнецова, чемпионка России по велоспорту

Главным фаворитом изначально была команда Санкт-Петербурга. В ее составе было сразу три призера в критериуме: Анастасия Печерских, Маргарита Сырадоева и Александра Съедина, а также Ирина Кузнецова. Самая мастеровитая команда в итоге одержала уверенную победу. Третье место у сборной Удмуртии, а на вторую ступень пьедестала поднялись девушки из Адыгеи. Эта республика считается одной из столиц российского велоспорта.

У нас очень хорошее покрытие дорог, рельеф. Есть и равнина, и горы. Спортсмены всей России всегда сидят у нас. Также у нас проводится очень много чемпионатов России. В этом году у нас там пройдет альтернатива чемпионату мира, так как мы не можем выезжать на международные соревнования. Елизавета Арчибасова, серебряный призер чемпионата России по велоспорту

Есть чем гордиться и Башкортостану. На командную гонку от республики вышел любительский коллектив. Соревноваться с профессионалами им пока тяжело. Несмотря на то, что у каждой из девушек есть работа, им удается выделять время на тренировки. Первыми соревнованиями они остались довольны. А на финише получили "вкусные" медали.

Подходили к этому очень ответственно. Было волнительно, но мы справились, выполнили план тренера. У нас сплоченная команда, мы в этом сегодня убедились. Работали на все 100 процентов. Мария Акмурзина, участница чемпионата России по велоспорту