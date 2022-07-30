В Уфе разыграли еще один комплект медалей чемпионата России по велоспорту

Сильнейшие девушки страны соревновались в командной гонке. Напомним, ранее в столице Башкортостана разыграли награды в критериуме.
Название командной гонки говорит само за себя. Сильные индивидуальные качества спортсменки должны направить на благо коллектива из четырех человек. При этом финишное время берется по третьему финишировавшему. Раздельный старт, два круга по 15 километров на равнинной трассе. Члены команды поочередно берут на себя бремя лидерства и везут остальных за собой.
Главным фаворитом изначально была команда Санкт-Петербурга. В ее составе было сразу три призера в критериуме: Анастасия Печерских, Маргарита Сырадоева и Александра Съедина, а также Ирина Кузнецова. Самая мастеровитая команда в итоге одержала уверенную победу. Третье место у сборной Удмуртии, а на вторую ступень пьедестала поднялись девушки из Адыгеи. Эта республика считается одной из столиц российского велоспорта.
Есть чем гордиться и Башкортостану. На командную гонку от республики вышел любительский коллектив. Соревноваться с профессионалами им пока тяжело. Несмотря на то, что у каждой из девушек есть работа, им удается выделять время на тренировки. Первыми соревнованиями они остались довольны. А на финише получили "вкусные" медали.
Это была заключительная гонка чемпионата России по велоспорту, которая пройдет в Уфе в этом году. В августе в разных точках республики пройдет несколько соревнований для детей и ветеранов. А лучшие гонщики Башкортостана попытаются выиграть Спартакиаду учащихся страны как на шоссе, так и треке.