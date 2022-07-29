4 августа для жителей Уфы состоится ярмарка вакансий

Жителей башкирской столицы приглашают на ярмарку вакансий, которая состоится четвертого августа. Об этом рассказали в пресс-службе ЦЗН Уфы.
Соискателям предложат следующие вакансии: электромонтер, слесарь-сантехник, педагог, учитель, менеджер, секретарь, специалист, воспитатель, бухгалтер, офис-менеджер, администратор, санитар, врачи и медсестры различных квалификаций.
Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и правовым вопросам занятости.
Ярмарка вакансий состоится по адресу: город Уфа, бульвар Ибрагимова, 47. Время проведения - с 10:00 до 12:00.