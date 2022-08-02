В Башкирии выросли цены на проезд в пригородных автобусах

Изменения цен затронули маршруты в Уфе (110/110c, 101, 109, 111/111к, 113/113к, 122, 123, 124, 125, 164/164т и другие), а также в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Месягутово, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае и Туймазах. Так, проезд от автоцентра ВАЗ до аэропорта Уфы теперь обойдется в 65 рублей за наличные и 54 рубля по транспортной карте «Алга», а от ГДК до Таптыково можно будет добраться за 97 и 81 рубль соответственно.