Школьница из Башкирии стала призером слета «Экология без границ»

Елизавета Иванова из Башкирии приняла участие в слёте юных экологов Беларуси и России «Экология без границ». Талантливой школьнице удалось занять второе место в номинации «Ботаника». Елизавета – воспитанница станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Октябрьского.
Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» проходил с 18 по 25 июля на базе Приокско-террасного государственного природного биосферного заповедника Московской области. От Башкортостана в состав сборной команды России вошли победители всероссийского конкурсного отбора - Елизавета Иванова из Октябрьского и Дмитрий Платонов, обучающийся детского эколого-биологического центра города Сибая.
Участники слета должны были ответить на теоретические вопросы по экологии и продемонстрировать практические навыки в выбранной номинации.
Союзный проект «Экология без границ» развивает и поддерживает интерес и ответственное отношение молодых людей к окружающей природе, способствует укреплению дружеских связей между юными экологами и биологами Беларуси и России.