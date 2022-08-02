Школьница из Башкирии стала призером слета «Экология без границ»

Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» проходил с 18 по 25 июля на базе Приокско-террасного государственного природного биосферного заповедника Московской области. От Башкортостана в состав сборной команды России вошли победители всероссийского конкурсного отбора - Елизавета Иванова из Октябрьского и Дмитрий Платонов, обучающийся детского эколого-биологического центра города Сибая.