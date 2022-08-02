В Уфе пройдет благотворительный аукцион в поддержку хосписа

Искусство во имя спасения жизней. В Уфе организовали благотворительный аукцион, все собранные средства направят на строительство Уфимского хосписа. В качестве лотов – картины маслом.  

Начинающая художница – пресс-секретарь Общественной палаты республики Ляйсан Гаррапова, которая своим творчеством решила поддержать доброе дело. Минимальная стоимость работ составляет две тысячи рублей. 

Эти картины рисовала от души, каждая из них мне дорога. Я хотела бы, чтобы был кто-то, кому они понравятся.

Ляйсан Гаррапова, пресс-секретарь Общественной палаты Республики Башкортостан

Уфимский хоспис – первый в России объект такого масштаба.  Общая площадь зданий – около 13 тысяч кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. Уфимский хоспис, напомним, строится на благотворительные средства, это мировая практика. Оказать поддержку может любой желающий.

Решение Ляйсан нас поддержать и информационная, и финансовая помощь, которая важна для нас. Мне кажется, для самого человека это приятно, когда у тебя есть вещь, которая кроме того, что красивая, несет какой-то смысл.

Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа
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