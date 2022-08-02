В Уфе пройдет благотворительный аукцион в поддержку хосписа

Решение Ляйсан нас поддержать и информационная, и финансовая помощь, которая важна для нас. Мне кажется, для самого человека это приятно, когда у тебя есть вещь, которая кроме того, что красивая, несет какой-то смысл.

Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа