В Уфе пройдет благотворительный аукцион в поддержку хосписа

Искусство во имя спасения жизней. В Уфе организовали благотворительный аукцион, все собранные средства направят на строительство Уфимского хосписа. В качестве лотов – картины маслом.
Начинающая художница – пресс-секретарь Общественной палаты республики Ляйсан Гаррапова, которая своим творчеством решила поддержать доброе дело. Минимальная стоимость работ составляет две тысячи рублей.
Уфимский хоспис – первый в России объект такого масштаба. Общая площадь зданий – около 13 тысяч кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. Уфимский хоспис, напомним, строится на благотворительные средства, это мировая практика. Оказать поддержку может любой желающий.