В Уфе прошли праздничные мероприятия в честь Дня ВДВ

Сегодня в стране отмечается День Воздушно-десантных войск. Исторически сложилось, что попасть служить в ряды десантников могут только те, кто обладает отличной физической подготовкой, поэтому род войск считается элитным. ВДВ основаны 92 года назад, и за это время бойцы крылатой пехоты успешно выполнили большое количество боевых задач по защите страны. Ежегодно 2 августа улицы городов становятся небесного цвета от тысяч голубых беретов.

Выскочившие из засады бандиты нападают на санитарный автомобиль и захватывают в плен врачей. Но подразделение десантников быстро приходит на выручку. Пока одна группа бойцов идет в лобовую атаку, с другой стороны приземляется военный вертолет. Зажав бандитов с двух сторон, бойцы крылатой пехоты одерживают победу и освобождают заложников. Конечно же, это постановка. Показательное выступление ветераны ВДВ подготовили специально для зрителей.

В небе над аэродромом «Забельский» выступила пилотажная группа аэродрома «Первушино». Летчики показали в небе сложные фигуры и поздравили всех десантников с Днем ВДВ. Специально в Уфу приехал и музыкальный ансамбль Дома офицеров Самарского гарнизона «Гвардия». И пока одни подпевали артистам, другие пробовали свои силы на спортивной площадке. Перетягивание каната, армрестлинг, а кто-то соревновался в скорости по ручной буксировке автомобиля.

«Боевое братство – навек». Это строчка из песни группы «Голубые береты». Она будто кредо для каждого десантника. Ведь взаимовыручка и товарищество – главное правило для каждого воина. И рядового, и офицера.

В Уфе официальная часть мероприятия в честь Дня ВДВ прошла в парке Победы возле памятника «Союз поколений десанта». Участие в ней принял Радий Хабиров. Глава республики вместе с членами правительства региона, депутатами Госдумы, Госсобрания Башкортостана и руководством башкирской столицы возложил цветы к мемориалу. Его открыли в прошлом году. Основу составляют фигуры воинов разных времен: фронтовика, участника локальных войн и бойца ВДВ в современной экипировке. Рядом с ними мальчик, который мечтает о службе в крылатой пехоте.