МФЦ Башкирии и налоговая служба перешли на новый формат взаимодействия при оформлении ИНН

Башкирия стала пилотным регионом, где можно оформить ИНН без лишней бумажной волокиты. Теперь заявителю достаточно всего лишь обратиться в многофункциональный центр, а дальше все документы будут сформированы в электронном виде.

Федеральная налоговая служба России и МФЦ перешли на безбумажный документооборот. Благодаря специальному сервису, который позволяет в кратчайшие сроки передавать данные из одного ведомства в другое. Это полностью меняет процесс оформления готового документа. Теперь он будет распечатываться на обычной бумаге и заверяться сотрудниками МФЦ. Забрать его можно будет на месте.