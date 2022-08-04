Башкирия отправила в ЛНР стройматериалы для восстановления школы

В составе гуманитарного груза – пиломатериалы, гипсокартон, радиаторы и строительные инструменты. Ремонт школы имени командира 112-й Башкавдивизии в городе Петровское не проводился со дня ее основания – в середине 30-х годов прошлого века. Окна и рамы требовали замены, особенно после артобстрела в 2014 году – фасад потрескался, крыша протекала. Завершить полную реконструкцию школы башкирские строители нацелены до начала учебного года.