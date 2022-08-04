В Уфе стартовали сразу два турнира по биатлону

Борьба за место в составе сборной республики и страны. В Уфе стартовали сразу два турнира по биатлону: юниоры выявляют сильнейших в чемпионате Башкортостана, а юноши в открытом первенстве города. Спортсмены преследуют на турнирах разные цели. Одни хотят закрепиться в составе башкирской команды, другие планируют отправиться на сборы в Сочи.

Выдача номеров, датчиков, распределение щитов на пристрелке – заключительные приготовления перед стартом открытого первенства города. В Уфу приехали сильнейшие юноши и девушки из Белорецка, Ишимбая, Стерлитамака, Октябрьского и Калтасинского района.

Эти соревнования ни что иное как контрольный срез или промежуточный отбор в команду республики для участия в следующих учебно-тренировочных сборах.

Когда я открывал заглушку, она остановилась на половине, пришлось открыть, иначе дисквалификация была бы. Сегодня немного неконкурентоспособен с такой медленной стрельбой. Михаил Семенов, участник соревнований

Совсем другие задачи стоят перед юниорами Башкортостана. Они выступают в чемпионате республики, и вышли на старт впервые за полгода. Сильнейшие спортсмены поедут в Сочи, где примут участие в сборах вместе с основной национальной командой, а затем выступят на Кубке содружества по биатлону. Там им предстоит выйти на дистанцию вместе с сильнейшими биатлонистами России и Белоруссии, среди которых будут Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Бабчин.

Всего 12 мест. Будем выбирать 12 человек и объявлять состав. Андрей Щепарев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону

Все шансы отправиться в Сочи есть у лидеров юниорской сборной республики – Дмитрия Короткова, Родиона Травникова и Данила Матеркова. В первый день соревнований в роллер-спринте на 10 километров они завоевали медали.

По габаритам можно было отработать более четко и по скорости еще нужно дорабатывать. Есть куда еще расти. Данил Матерков, бронзовый призер чемпионата республики по биатлону