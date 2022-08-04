В Уфе приступили к строительству новой подстанции

В уфимском Инорсе приступили к строительству электрической подстанции, в нее будет вложено порядка 850 млн рублей. В Инорсе предусмотрено возведение нового квартала площадью 23 ГА. Объем планируемого ввода жилья составит почти 300 тысяч квадратных метров.
Подстанция подразумевает возможность наращивания ее мощности до 40 МВА. Это перекрывает энергетические потребности микрорайона до 2035 года. Проект реализуется совместно с дочерним предприятием финансовой корпорации «Система» Башкирской электросетевой компанией, которая является крупнейшим инвестором электросетевого хозяйства Башкортостана.