В Уфе приступили к строительству новой подстанции

В уфимском Инорсе приступили к строительству электрической подстанции, в нее будет вложено порядка 850 млн рублей. В Инорсе предусмотрено возведение нового квартала площадью 23 ГА. Объем планируемого ввода жилья составит почти 300 тысяч квадратных метров.