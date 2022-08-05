Минсельхоз России может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне

Я вижу, что эти решения позволяют и вам, и нам видеть картинку, понимать, какой объем сельхозпродукции произведен в республике, насколько он повлияет на федеральный объем сельхозпродукции. Это решение имеет смысл тиражировать. Я надеюсь, вы поделитесь опытом с другими регионами.