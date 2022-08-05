Минсельхоз России может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне

Россия может пересмотреть планы по экспорту зерна. Такое заявление сегодня в Уфе сделал министр сельского хозяйства страны. Дмитрий Патрушев приехал в республику для участия в выездном заседании оперштаба Минсельхоза России. Основным вопросом стал ход уборки в регионах.
Визит федерального министра начался со встречи с главой Башкортостана. А сразу после этого гостю показали Центр управления республикой. Дмитрий Патрушев высоко оценил организацию работы и отметил, что такой современный ЦУР он видит впервые, несмотря на то, что был во многих регионах России.
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации