Минсельхоз России может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне

Россия может пересмотреть планы по экспорту зерна. Такое заявление сегодня в Уфе сделал министр сельского хозяйства страны. Дмитрий Патрушев приехал в республику для участия в выездном заседании оперштаба Минсельхоза России. Основным вопросом стал ход уборки в регионах.

Визит федерального министра начался со встречи с главой Башкортостана. А сразу после этого гостю показали Центр управления республикой. Дмитрий Патрушев высоко оценил организацию работы и отметил, что такой современный ЦУР он видит впервые, несмотря на то, что был во многих регионах России.

Я вижу, что эти решения позволяют и вам, и нам видеть картинку, понимать, какой объем сельхозпродукции произведен в республике, насколько он повлияет на федеральный объем сельхозпродукции. Это решение имеет смысл тиражировать. Я надеюсь, вы поделитесь опытом с другими регионами.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации

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