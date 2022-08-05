Жители Уфы жалуются на строительство зданий непонятного назначения

Многоквартирный дом или индивидуальная постройка? Жители уфимского микрорайона Нижегородка жалуются, что могут пострадать от соседской стройки. Дома якобы рассчитаны на несколько квартир и нарушают нормы.

Дома еще не достроены, но уже возвышаются над остальными постройками частного сектора. О назначении зданий, говорят местные жители, остается гадать. Но, по их мнению, строения, скорее всего, будут рассчитаны на несколько квартир. Такой масштаб пугает негодующих.

Мы боимся, у нас нет центрального водоснабжения, канализации. Тут нет паспорта объекта. Владельцев явно будет много.

Гузель Шабанова, местная жительница
Фото №1 - Жители Уфы жалуются на строительство зданий непонятного назначения

Возможности задать свои вопросы собственнику у местных нет. Кто является инициатором стройки, они не знают. А рабочие, едва завидев камеру, решили покинуть стройплощадку. Местные жители обратились в Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека.

Этот участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Для строительства многоквартирных жилых домов необходимо получать разрешение, и возводить их можно на специально предназначенных участках. В связи с этим СПЧ перенаправит обращение с собственным комментариями о допущенных нарушениях закона в правоохранительные органы и администрацию Уфы.

Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества

В свою очередь недовольные строительством соседи участка отправили обращение в местную администрацию. Свой запрос уже в городскую передали и мы.

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Разрешение на строительство данного объекта в администрации Уфы не выдавалось. Заявление на планируемое строительство в установленном законом порядке не поступало.

Лариса Салихова, заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ – пресс-службы администрации г. Уфы

Будет установлено, что за объект строится и требуется для него разрешение или не требуется. После этого госкомитет и прокуратура проведут проверку.

Иван Белоусов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по жилищно-строительному надзору

По телефону нам удалось связаться с представителем собственника участка. Он утверждает, что стройка идет согласно закону. А вот против них развернули войну. Неизвестные портят стройматериалы. И, как предполагают хозяева будущих домов, делают это соседские дети.

Кирпичи и бетон ломали, маслом дом облили.

Игорь, представитель собственника

Регистрировать дома, утверждает мужчина, будут по дачной амнистии, так как никаких многоквартирных домов они не планируют. В подобных спорных ситуациях для установления целей строительства юристы рекомендуют обращаться в орган муниципального земельного контроля.

Точку в этом споре поставят уже компетентные органы. Найти общий язык у собственника участка и местных жителей пока не получается.

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