Жители Уфы жалуются на строительство зданий непонятного назначения

Этот участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Для строительства многоквартирных жилых домов необходимо получать разрешение, и возводить их можно на специально предназначенных участках. В связи с этим СПЧ перенаправит обращение с собственным комментариями о допущенных нарушениях закона в правоохранительные органы и администрацию Уфы.

Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества