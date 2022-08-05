Жители Уфы жалуются на строительство зданий непонятного назначения

Многоквартирный дом или индивидуальная постройка? Жители уфимского микрорайона Нижегородка жалуются, что могут пострадать от соседской стройки. Дома якобы рассчитаны на несколько квартир и нарушают нормы.
Дома еще не достроены, но уже возвышаются над остальными постройками частного сектора. О назначении зданий, говорят местные жители, остается гадать. Но, по их мнению, строения, скорее всего, будут рассчитаны на несколько квартир. Такой масштаб пугает негодующих.
Возможности задать свои вопросы собственнику у местных нет. Кто является инициатором стройки, они не знают. А рабочие, едва завидев камеру, решили покинуть стройплощадку. Местные жители обратились в Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека.
В свою очередь недовольные строительством соседи участка отправили обращение в местную администрацию. Свой запрос уже в городскую передали и мы.
По телефону нам удалось связаться с представителем собственника участка. Он утверждает, что стройка идет согласно закону. А вот против них развернули войну. Неизвестные портят стройматериалы. И, как предполагают хозяева будущих домов, делают это соседские дети.
Регистрировать дома, утверждает мужчина, будут по дачной амнистии, так как никаких многоквартирных домов они не планируют. В подобных спорных ситуациях для установления целей строительства юристы рекомендуют обращаться в орган муниципального земельного контроля.
Точку в этом споре поставят уже компетентные органы. Найти общий язык у собственника участка и местных жителей пока не получается.