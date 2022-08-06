В Уфимском районе Башкирии автоледи покусала и обругала сотрудника ГИБДД

В Уфимском районе Башкирии на днях на территории села Жуково сотрудники ГИБДД остановили иномарку Daewoo Matiz, которой управляла местная жительница. Предъявлять документы женщина не стала, а затем и вовсе начала нецензурно выражаться.

Фото №1 - В Уфимском районе Башкирии автоледи покусала и обругала сотрудника ГИБДД

После этого, сообщает пресс-служба ГИБДД республики, автоледи начала кусать одного из сотрудников Госавтоинспекции за руку. Женщину остановили и составили административный протокол за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Суд решил оставить автоледи под административным арестом на трое суток.

Материалы проверки по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в Уфимский межрайонный следственный отдел. После производства судебной экспертизы, а также проведения всех проверочных мероприятий, действиям женщины будет дана правовая оценка.

Пресс-служба ГИБДД РБ
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии