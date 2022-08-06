В Башкирии жители задолжали за капремонт более 900 миллионов рублей

В Башкирии в суды направлены иски о выдаче судебного приказа для взыскания задолженностей за капитальный ремонт. Общая сумма долга составила более 947 миллионов рублей.
Регоператор РБ и судебные приставы продолжают работу по взысканию долгов по оплате взносов за капремонт. На данный момент получены исполнительные документы на сумму 452 миллионов рублей. Подано в суд более 54 900 заявлений.
При допущении неуплаты задолженности по взносам за капремонт, установленной судом, должников будут применять меры принудительного исполнения, которые предусмотрены законом. Приставы, имея судебное решение, могут списать деньги со счетов должника, взыскать долг с зарплаты, пенсии или других доходов, арестовать транспортное средство, недвижимость.
Также могут быть применены такие меры, как ограничение должника в праве выезда из страны, вскрытие жилого помещения для проведения исполнительных действий, привлечение к административной ответственности за неисполнение требования судебного пристава.