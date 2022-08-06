В Башкирии жители задолжали за капремонт более 900 миллионов рублей

При допущении неуплаты задолженности по взносам за капремонт, установленной судом, должников будут применять меры принудительного исполнения, которые предусмотрены законом. Приставы, имея судебное решение, могут списать деньги со счетов должника, взыскать долг с зарплаты, пенсии или других доходов, арестовать транспортное средство, недвижимость.