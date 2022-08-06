В Башкирии в преддверии Дня железнодорожника показали работу команды поезда «Орлан»

Люди со стальными нервами, или работники железной дороги. Профессиональный праздник в это воскресенье отметят сотрудники РЖД. В республике железнодорожная история начинается с 1886 года. Тогда стартовало строительство путей, спустя два года на Самаро-Уфимском участке открылось движение, строители возвели мост через реку Белую. В наше время через него проезжают ежегодно больше 4 миллионов человек.

Вместо задувания свеч – проверка пожарной безопасности, вместо торжественных речей – короткое общение жестами. Стандартная проверка исправности электропоезда перед каждым выездом в рейс. Праздничный день железнодорожников ничем не отличается от обычного. Впереди у команды «Орлана» несколько часов следования из Уфы в Кумертау. Управляют составом машинист и его помощник.

В следующем году у Марса Махиянова юбилей – 10 лет на железной дороге. Помощник машиниста начинал с грузовых составов, отучился на пассажирский. Но железно поставил себе цель ещё в детстве.

Нравилось ездить на поездах, смотреть на грузовые вагоны. Больше нравилось в пригородных поездах, едешь и слышишь шум тяговых двигателей. Марс Махиянов, помощник машиниста электропоезда

Для когда-то мечтающего о железной дороге мальчика слушать шум механизмов сейчас – часть работы. Несколько раз в рейсе помощник машиниста обходит все вагоны, по звуку определяет исправность. А стук колёс, кстати, ещё и как вводные данные к задаче: по количеству ударов по рельсам можно определить скорость транспорта. «Орлан» может разогнаться до 120 километров в час.

Несколько часов в одну сторону и обратно. В этом рейсе предусмотрен перерыв. После прибытия в Кумертау команда, работающая на электропоезде, по расписанию спит в доме отдыха.

Самые благодарные пассажиры в Мелеузе. Подходят, благодарят, рукой машут, фотографируют. Марс Махиянов, помощник машиниста электропоезда