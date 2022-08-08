Уфу планируют сделать более привлекательной для туристов

По итогам конкурсного отбора столица Башкортостана попала в перечень городов, которые получат господдержку на обустройство туристических центров. С ее помощью удастся сформировать комфортный для отдыхающих центр города, в котором будут доступно объединены ключевые объекты притяжения и места отдыха. За последние два года турпоток республику увеличился, открываются новые форматы. Отдохнуть можно и в черте города, словно на природе.

Все самые причудливые позиции лучше отработать на берегу. Проверять на воде не стоит. Это больше похоже не на классический катамаран, а на пикник на воде. Фермерские продукты отбирались тщательно. Капитан даёт команду: «Отчаливаем!».

На три часа можно забыть, что путешествие проходит в границах Уфы. Кажется, вокруг дикая природа. Но с городским комфортом.

Маршрут занимает около двух с половиной часов с одной остановкой на пляже. Добраться по суше до этого места не так легко. Так что людей здесь практически нет. Несколько лет назад Руслан решил, почему бы не сделать отдых на природе со всеми удобствами.

Это выручает особенно в местах, где ещё нет туристической инфраструктуры. Такой вид отдыха привлекает и семьи с детьми.

Последние два года отдых большинство жителей выбирали отдых в республике. Так что ознакомиться с сервисом, базами отдыхами и достопримечательностями уже смогли многие. После отдыха в Башкортостане у туристов есть и хорошие впечатления, и замечания.