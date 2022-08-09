В Уфе увеличили перекрытый участок улицы Пугачева

Перекрытие дороги на улице Пугачёва продлили ближе к существующему мосту. Речь об участке от Бородинской и Армавирской до разворота на Колгуевскую. Это позволит строителям не сбавлять темп работы по возведению новой двухуровневой транспортной развязки. Подниматься в Зелёную рощу теперь водители будут по улице Колгуевской. В сторону центра – через Кузнецовский затон, объездную дорогу для этого продлили.
В ручном режиме регулировщик изменяет схему движения машин. Перекрытый участок улицы Пугачёва стал больше на 300 метров: он стал ближе к мосту через реку Уфимку, его продлили от Армавирской и Бородинской до разворота на Колгуевскую.
Проехать перпендикулярно улицу Пугачёва через Армавирскую и Бородинскую теперь можно только в объезд. Прежний перекрёсток взяли как пример для оснащения светофорами новой развилки.
И всё же ограничение нужно было как раз для снятия ограничений, но для строителей. Они смогут приступить к монтажу свайного фундамента на третьей опоре, на двух уже ведутся работы. Также теперь возможно перенести коммуникации, которые могли помешать строительству.
Два пролёта через улицу Пугачёва планируют перекрыть уже в этом году. Параллельно ведутся работы выше – между улицами Армавирская и Мубарякова, переходящей в Габдуллы Амантая.
Участок на улице Зайнаб Биишевой перекрыт до конца 2023 года. Здесь построят три пролета, а ручей уведут по специальным трубам. Дорога потечёт по его пути. Основной поток машин по новой развязке хлынет через два года.
Ограничения касаются тех, кто не живёт вблизи указанных участков дорог. Для жителей проезд открыт. Все остальные развязку сюжета увидят в 2024 году – на юбилей города.