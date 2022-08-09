В Уфе увеличили перекрытый участок улицы Пугачева

Перекрытие дороги на улице Пугачёва продлили ближе к существующему мосту. Речь об участке от Бородинской и Армавирской до разворота на Колгуевскую. Это позволит строителям не сбавлять темп работы по возведению новой двухуровневой транспортной развязки. Подниматься в Зелёную рощу теперь водители будут по улице Колгуевской. В сторону центра – через Кузнецовский затон, объездную дорогу для этого продлили.

В ручном режиме регулировщик изменяет схему движения машин. Перекрытый участок улицы Пугачёва стал больше на 300 метров: он стал ближе к мосту через реку Уфимку, его продлили от Армавирской и Бородинской до разворота на Колгуевскую.

Путепроводная развязка подразумевает пять опор с перекрытием балками пролетного строения. Третья опора будет находиться посередине улицы Пугачева. Клевер будет на первой и на пятой опорах. Василий Чекуров, директор филиала «Мостоотряд № 30» АО «Уралмостострой»

Проехать перпендикулярно улицу Пугачёва через Армавирскую и Бородинскую теперь можно только в объезд. Прежний перекрёсток взяли как пример для оснащения светофорами новой развилки.

И всё же ограничение нужно было как раз для снятия ограничений, но для строителей. Они смогут приступить к монтажу свайного фундамента на третьей опоре, на двух уже ведутся работы. Также теперь возможно перенести коммуникации, которые могли помешать строительству.

Два пролёта через улицу Пугачёва планируют перекрыть уже в этом году. Параллельно ведутся работы выше – между улицами Армавирская и Мубарякова, переходящей в Габдуллы Амантая.

Участок на улице Зайнаб Биишевой перекрыт до конца 2023 года. Здесь построят три пролета, а ручей уведут по специальным трубам. Дорога потечёт по его пути. Основной поток машин по новой развязке хлынет через два года.