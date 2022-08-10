Правительство Башкирии утвердило долгосрочную стратегию развития туризма

Как отмечается в постановлении правительства, стратегия направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в республике за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристском рынке. Добиться поставленной цели планируется за счет «усиления социальной роли туризма и обеспечения доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления» для жителей Башкирии и граждан России, а также условий для успешного развития бизнеса в отрасли.