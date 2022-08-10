Как выбрать качественные беговые лыжи?

Беговые лыжи используются, как правило, для размеренной езды и обладают усредненными характеристиками, благодаря чему они идеально подходят для начинающих лыжников. Но как подобрать достойную модель и на что именно следует обращать внимание при покупке. Основные моменты и нюансы выбора.

Беговые лыжи: что это такое, основные преимущества, разновидности и как выбрать подходящую модель

Лыжи считаются наиболее популярным зимним видом спорта. При этом наибольший интерес представляют именно беговые лыжи, выступающие одним из самых полезных типов спортивной активности. Сегодня на рынке спортивного инвентаря представлены разнообразные модели беговых лыж, каждые из которых отличаются дизайном и техническими характеристиками. Поэтому многие начинающие лыжники теряются при выборе необходимого инвентаря. Перед тем как купить беговые лыжи, следует ознакомиться с их основными преимуществами, разновидностями и ключевыми нюансами выбора.

Что это такое?

В отличие от горных, беговые лыжи используются преимущественно для ходьбы или бега по относительно ровным участкам. За счет специальной формы они позволяют достаточно быстро передвигаться по снежному покрову на короткие, средние, а иногда и длинные дистанции. В некоторых случаях скорость, с которой лыжник может двигаться на беговых лыжах, достигает порядка пятидесяти километров в час. За счет универсальности и небольшой цены данный тип изделий стал наиболее популярен и востребован среди многих лыжников.

Преимущества

Беговые лыжи являются полноценным видом спорта, которым могут заниматься практически кто угодно: начиная с детей и заканчивая людьми преклонного возраста. Среди наиболее значимых достоинств изделий можно выделить:

● тренировку выносливости – езда на лыжах стимулирует и развивает сердечно-сосудистую и дыхательную системы;

● развитие координации – бег на лыжах требует хорошего чувства равновесия, соответственно регулярные тренировки позволяют развить координацию, научиться чувствовать свое тело и управлять его положением и движениями;

● возможность сбросить вес и укрепить мышцы – лыжный спорт выступает одним из эффективных способов похудения, благодаря тому, что в процессе задействуется огромное количество мышц и сжигается достаточно много калорий;

● дешевизна – небольшая стоимость инвентаря позволяет приобрести его любому желающему.

Кроме того, беговые лыжи не предъявляют особых требований к подготовке спортсмена и полностью безопасны, по крайней мере, риск получить травму сведен к минимуму. Лыжные прогулки могут без особых проблем практиковаться даже людьми с остеохондрозом, ведь лыжный спорт не имеет особых медицинских противопоказаний.

Разновидности

Существует три основные категории изделий:

● лыжи для классического хода;

● лыжи для конькового хода;

● комбинированные или универсальные варианты.

Классический ход подразумевает передвижение лыжника в положении, когда лыжи находятся параллельно друг другу. А для этого обязательно должна быть подготовлена лыжня. Изделия, используемые для такого типа хода, отличаются более острым мыском и мягкой колодкой. При этом под колодкой в большинстве случаев имеются специальные насечки, используемые для предотвращения скольжения назад.

При езде коньковым ходом лыжникам приходится отталкиваться, широко расставив ноги, поэтому трасса, по которой они ездят, должна быть гладкой и широкой. Плюс ездить таким способом на дальние расстояния не получится, потому как данный метод достаточно энергозатратен и требует больших усилий. Лыжи для конькового хода более коротки, не имеют насечек и нередко в их наименовании можно увидеть обозначение Skate. Наиболее популярными в данной категории являются лыжи Fisher, подходящие как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Что касается комбинированных вариантов, то такие лыжи чуть короче классических, но длиннее коньковых. Кроме того, они имеют съемные накладки, которые могут быть либо полностью гладкими, либо иметь насечки.

Нюансы выбора

С первого раза выбрать достойную модель беговых лыж не получится. Нужно учесть несколько важных критериев и обязательно определиться с тем, для каких именно целей они покупаются. Только тогда можно приобрести максимально подходящий для вас вариант.

Рост и вес спортсмена

Производители, как правило, не делят лыжи на мужские и женские. Основной расчет идет на вес и рост лыжника. Так, при покупке коньковых лыж нужно брать модели на 10-15 сантиметров больше роста лыжника, а для классики этот параметр будет составлять уже 20-25 сантиметров. Относительно веса, то большинство моделей имеют специальную маркировку, с помощью которой можно определить, предназначена данная пара для такого веса или нет.

Материал

О материале сказать особо нечего. Современные беговые лыжи выполнены по большей части из пластика. Во время покупки стоит оценить геометрию (качественные изделия не имеют искривлений в продольном направлении), а также качество скользящей поверхности и ламината. Если скользящая поверхность имеет бугры или волны, а ламинат значительные механические повреждения, то от покупки подобного инвентаря лучше сразу отказаться.

Бренд

Огромную роль при выборе беговых лыж играет и бренд. Только продукция известных и крупных производителей может похвастаться высоким качеством сборки, прочностью и долговечностью. Купить качественный инвентарь от проверенных компаний можно в интернет-магазине Озон по ссылке: https://www.ozon.ru/category/begovye-lyzhi-11136/.