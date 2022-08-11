Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим представителям строительной отрасли

Большое внимание в республике уделяют развитию социальной инфраструктуры. В первом полугодии ввели в эксплуатацию девять объектов, в том числе школы в Нефтекамске и Дуванском районе, поликлинику в Чекмагушевском. Всего в этом году планируют завершить строительные работы на 21 объекте культуры, спорта, образования и здравоохранения. Госнаграды из рук Главы Башкортостана сегодня получили 58 представителей строительной отрасли республики.