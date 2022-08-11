Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим представителям строительной отрасли

Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкортостана лучшим представителям строительной отрасли. Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня строителя, который отметят в ближайшее воскресенье. Глава республики подчеркнул, что строители – надежная опора страны и гордость республики.
По масштабам строительства и вводу жилья Башкортостан – в числе регионов-лидеров. За первое полугодие нынешнего года объем выполненных работ превысил уровень аналогичного периода прошлого на 18%. В строй введено около 1,5 млн. квадратных метров жилья – это более 19 тысяч квартир. Радий Хабиров поблагодарил работников и пожелал новых профессиональных достижений.
Большое внимание в республике уделяют развитию социальной инфраструктуры. В первом полугодии ввели в эксплуатацию девять объектов, в том числе школы в Нефтекамске и Дуванском районе, поликлинику в Чекмагушевском. Всего в этом году планируют завершить строительные работы на 21 объекте культуры, спорта, образования и здравоохранения. Госнаграды из рук Главы Башкортостана сегодня получили 58 представителей строительной отрасли республики.