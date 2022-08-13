В Башкирии простились с ефрейтором Александром Радченко, погибшим в ходе спецоперации

Сегодня в Ишимбае простились с ефрейтором Александром Радченко, который погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции России на территории Украины. 

В траурной церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, родные, близкие, друзья и земляки воина.

Вы все знаете, что тысячи наших парней защищают нашу страну и борются с фашизмом и Александр Владимирович был в этом строю. Галина Сергеевна, вы с мужем воспитали очень достойного человека. Я прошу администрацию Ишимбая принять меры по увековечению памяти героя, о котором мы будем помнить всегда. Александр, пусть земля тебе будет пухом и вечная тебе слава.

Радий Хабиров, Глава РБ 

Глава Башкортостана передал маме воина-героя орден генерала Шаймуратова, которым Александр Радченков  награжден посмертно за проявленные героизм, мужество и отвагу.

Фото №1 - В Башкирии простились с ефрейтором Александром Радченко, погибшим в ходе спецоперации

В такие трагические минуты мы понимаем, каким был человеком Александр. Огромная благодарность родителям героя, которые воспитали героя. Мы о тебе никогда не забудем, твой подвиг будет жить в поколениях. Спи спокойно, Александр. 

 Азат Ишемгулов, глава администрации Ишимбайского района 

Нету больше той любви, кто душу свою положить за други своя» - сказано в священном писании. Воин Александр положил свою душу за наше Отечество, за нашу веру и людей. Святая церковь всегда благословляла своих воинов и будет благословлять на защиту Отечества. Это подвиг жертвенной любви, за это и достоин Александр нашей любви и памяти. Мы будем молиться за его душу и за наших воинов, чтобы Господь удостоил погибших ребят царства небесного и даровал им вечный покой.

Отец Сергий

Александр Радченко родился 10 апреля 1982 года в городе Сосногорск Республики Коми, был зарегистрирован в Ишимбае. В 2000 году окончил профессиональный лицей №18 Сосногорска. После службы в армии в 2009 году подписал контракт. Ветеран боевых действий. За время прохождения службы Александр Радченко зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим, добросовестно и профессионально относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач. Награжден медалями «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», знаком «За службу на Кавказе».

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