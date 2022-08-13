В Башкирии простились с ефрейтором Александром Радченко, погибшим в ходе спецоперации

Нету больше той любви, кто душу свою положить за други своя» - сказано в священном писании. Воин Александр положил свою душу за наше Отечество, за нашу веру и людей. Святая церковь всегда благословляла своих воинов и будет благословлять на защиту Отечества. Это подвиг жертвенной любви, за это и достоин Александр нашей любви и памяти. Мы будем молиться за его душу и за наших воинов, чтобы Господь удостоил погибших ребят царства небесного и даровал им вечный покой.

Отец Сергий