В Башкирии простились с ефрейтором Александром Радченко, погибшим в ходе спецоперации

Сегодня в Ишимбае простились с ефрейтором Александром Радченко, который погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции России на территории Украины.
В траурной церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, родные, близкие, друзья и земляки воина.
Глава Башкортостана передал маме воина-героя орден генерала Шаймуратова, которым Александр Радченков награжден посмертно за проявленные героизм, мужество и отвагу.
Александр Радченко родился 10 апреля 1982 года в городе Сосногорск Республики Коми, был зарегистрирован в Ишимбае. В 2000 году окончил профессиональный лицей №18 Сосногорска. После службы в армии в 2009 году подписал контракт. Ветеран боевых действий. За время прохождения службы Александр Радченко зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим, добросовестно и профессионально относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач. Награжден медалями «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», знаком «За службу на Кавказе».