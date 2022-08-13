В Уфе в рамках проекта «Башкирское долголетие» пройдет «Вечеринка у фонтана»

В Уфе 18 августа пройдет танцевальная «Вечеринка у фонтана». Ее организуют в рамках проекта Главы РБ «Башкирское долголетие», сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Начало мероприятия в 19:00. Вечеринка состоится возле светомузыкального фонтана в обновленном парке «Кашкадан». Запланировано проведение мастер-классов, концерта, а также танцев.

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии отметили, что посетить вечеринку может любой, вне зависимости от возраста.