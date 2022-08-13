Из Башкирии в ЛНР отправлен очередной гумконвой

До 1 сентября Башкирия намерена отправить на Донбасс еще 5 гумконвоев.Со строительными материалами для завершения ремонта в Петровской школе имени Героя России Минигали Шаймуратова.

Так, сегодня из Уфы в Луганскую народную республику выехали восемь фур, груженные в основном гипсокартонном для внутренних отделочных работ. В машинах также везут продукты питания для наших строителей