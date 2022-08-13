Из Башкирии в ЛНР отправлен очередной гумконвой

До 1 сентября Башкирия намерена отправить на Донбасс еще 5 гумконвоев.Со строительными материалами для завершения ремонта в Петровской школе имени Героя России Минигали Шаймуратова.

 Так, сегодня из Уфы в Луганскую народную республику выехали восемь фур, груженные в основном гипсокартонном для внутренних отделочных работ. В машинах также везут продукты питания для наших строителей

Длина маршрута 1700 километров. Водители едут посменно, поэтому добраться до пункта назначения намерены уже спустя сутки.

Ночью запрещено там ездить, только днем.

Роберт Саляхов, водитель

Наши водители уже неоднократно ездили, хорошо знают дорогу. Наша задача – доехать завтра до вечера, чтобы успеть до комендантского часа.  

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС¤
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