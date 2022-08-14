Сегодня, 14 августа, Сатурн будет находиться на кратчайшем расстоянии от Земли. В 22:11 по уфимскому времени состоится противостояние планеты.
Сатурн расположится на прямой, которая условно соединяет Солнце и Землю. Планета расположится в 1325,4 млн.км от Земли. Это 8.86 астрономических единиц.
В августе для Сатурна наступает наилучшей период его видимости, он восходит вечером и виден всю ночь до рассвета, к тому же во время противостояния планета подходит к Земле на самое близкое расстояние, имеет наибольший угловой размер и выглядит ярче. Сатурн в противостоянии будет иметь максимальный видимый размер 19 угловых секунд и самую большую для него яркость в этом году — +0.28 звездной величины.
14 августа Сатурн взойдет в 20:51 по уфимскому времени, одновременно с заходом Солнца, и будет виден вечером на юго-востоке невысоко над горизонтом в созвездии Козерога, выделяясь ярким блеском среди окружающих звезд. На максимальную высоту над горизонтом в 20 градусов над точкой юга Сатурн поднимется в половине второго ночи. Зайдет Сатурн утром на юго-западе – в шесть утра – почти одновременно с восходом Солнца.
Таким ярким Сатурн будет виден до конца августа, а через месяц его яркость уменьшится до +0.41 звездной величины. После противостояния Сатурн будет восходить все раньше, до захода Солнца, и до конца года будет виден на вечернем небе в созвездии Козерога невысоко над горизонтом.
Противостояния Сатурна происходят ежегодно и повторяются раз в 378 дней.