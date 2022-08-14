Сатурн будет находиться на кратчайшем расстоянии от Земли

В августе для Сатурна наступает наилучшей период его видимости, он восходит вечером и виден всю ночь до рассвета, к тому же во время противостояния планета подходит к Земле на самое близкое расстояние, имеет наибольший угловой размер и выглядит ярче. Сатурн в противостоянии будет иметь максимальный видимый размер 19 угловых секунд и самую большую для него яркость в этом году — +0.28 звездной величины.