В Башкирии расселили 45 жителей аварийных домов

В Башкортостане расселили еще 45 жителей аварийных домов. Это жители пяти домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
В рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья досрочно был сдан объект в селе Аскино по улицам Родниковая, 7 и Радужная 10, 12. Для расселения граждан из регионального и федерального бюджетов было выделено свыше 28 млн рублей.
В этом году в республике планируется расселить 2 797 человек из аварийного жилья площадью 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
В первом полугодии 2022 года в республике введено 1,49 млн кв. м жилья, или около 19 тыс. квартир, что более чем на 10% превышает аналогичный показатель января — июня прошлого года. Такие результаты позволяют Башкортостану входить в семерку лучших субъектов РФ, а по итогам 2021 года Уфа стала лидером Приволжья по объёму введённого жилья и вошла в топ-100 России. Строители республики смогли построить более миллиона «квадратов».
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» республике из федерального бюджета выделены средства, чтобы к 2025 году построить 8 млн кв. м жилья со всей сопутствующей инфраструктурой — дорожной сетью, социальными объектами, благоустройством и транспортной доступностью.
До конца 2023 года планируется полностью решить и проблему обманутых дольщиков — сейчас их в республике более 3,5 тыс. Из 80 незавершенных объектов 39 будет достроено, а по 38 выплатят компенсацию.
По республиканской инвестпрограмме до 2024 года в планах строительство более 280 объектов стоимостью порядка 76 млрд рублей. Глава региона Радий Хабиров утвердил перечень из 16 знаковых объектов, которые будут возведены к 450-летию основания Уфы на сумму, превышающую 41 млрд рублей.