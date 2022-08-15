В Башкирии расселили 45 жителей аварийных домов

Всё это невозможно было бы без строителей, которых мы сегодня чествуем в профессиональный праздник! Этой сфере я тоже отдал много лет и на личном опыте понимаю всю ответственность, знаю нюансы работы и сложности, с которыми приходится сталкиваться для формирования качественной инфраструктуры. Для меня особенно важно, чтобы наша республика в этой отрасли занимала ведущие позиции в стране.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ