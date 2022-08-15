Жители Уфы считают, что столице нужен собственный День города

День города Уфы отмечают 12 июля. Праздник совпадает с федеральным торжеством – Днём России. Многие жители башкирской столицы считают, что Уфе необходим собственный День города.
Так, в районах Башкирии 12 июля празднуют День России. Жители районов не спешат приезжать в гости в Уфу в знаменательный день.
В Башкирии были проведены советующие опросы. Каждый третий участник выразил мнение, что у города должен быть отдельный праздник. Так, в официальном телеграм-канале города «Уфасити» перенос дня рождения Уфы на август поддержали 27% ответивших, а на июль — 11%. Отмечать День города одновременно с Днем России хотят 62% участников опроса. Схожие цифры показал опрос независимого уфимского рейтингового телеграм-канала «Кто Первый» — 35% участников голосования поддерживают перенос Дня города на июль и август.
Практика совмещать празднование Дня города с выходными или другими праздниками используется не только в Уфе. Например, праздник города также совмещён с Днём России в таких городах, как Нижний и Великий Новгород, Пенза, Пермь и Саранск, Кемерово, Тамбов и Сыктывкар, Ханты-Мансийск и Ульяновск и многих других городах. Конечно, это доставляет некоторые неудобства организаторам торжеств. Например, популярные артисты требуют большие гонорары за появление на Дне города. А во многих городах празднование Дня города и вовсе отходит на второй план.
Отметим, что у Уфы нет конкретной даты основания, которой придерживаются все историки. Однако днем рождения столицы Башкирии можно считать 30 мая 1574 года, когда боярин Иван Нагой высадился вместе с сотоварищами и построил первый православный храм и острог в устье рек Сутолоки и Ногайки. Эту дату определил первый историк и географ Уфы, первый член-корреспондент Российской Академии наук Петр Рычков. Позже, в 1586 году, в этих же местах Михаил Нагой, первый уфимский воевода, построил уфимскую крепость.