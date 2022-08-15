Жители Уфы считают, что столице нужен собственный День города

Отметим, что у Уфы нет конкретной даты основания, которой придерживаются все историки. Однако днем рождения столицы Башкирии можно считать 30 мая 1574 года, когда боярин Иван Нагой высадился вместе с сотоварищами и построил первый православный храм и острог в устье рек Сутолоки и Ногайки. Эту дату определил первый историк и географ Уфы, первый член-корреспондент Российской Академии наук Петр Рычков. Позже, в 1586 году, в этих же местах Михаил Нагой, первый уфимский воевода, построил уфимскую крепость.