В Башкирии завершилась первая Агросмена в детском лагере

Это первый опыт летнего лагеря с сельскохозяйственным уклоном. Пилотным стал Стерлитамакский район, где совместили отдых школьников с мастер-классами по растениеводству, животноводству и ландшафтному дизайну.

 На протяжении всей смены, а это три недели, школьники  посещали местные сельхозпредприятия, им показали процесс дойки коров, производства молочных продуктов, уборки озимых и сбора  клубники. Будущие аграрии защитили свои первые бизнес-проекты.

Возили, показывали, как доят коров. Я хотела там остаться, но нам сказали, что все. Я хочу быть агробизнесменом, это лучший лагерь, где я был.  

Руслан Сайфуллин

Агросмена – проект, который нацелен решить вопрос нехватки кадров в АПК. Он реализуется Министерством сельского хозяйства и Минобрнауки республики. Осенью в Стерлитамаксом районе на базе агропредприятия имени Калинина планируется открытие Агрошколы.

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