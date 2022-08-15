В Башкирии завершилась первая Агросмена в детском лагере

Это первый опыт летнего лагеря с сельскохозяйственным уклоном. Пилотным стал Стерлитамакский район, где совместили отдых школьников с мастер-классами по растениеводству, животноводству и ландшафтному дизайну.
На протяжении всей смены, а это три недели, школьники посещали местные сельхозпредприятия, им показали процесс дойки коров, производства молочных продуктов, уборки озимых и сбора клубники. Будущие аграрии защитили свои первые бизнес-проекты.
Агросмена – проект, который нацелен решить вопрос нехватки кадров в АПК. Он реализуется Министерством сельского хозяйства и Минобрнауки республики. Осенью в Стерлитамаксом районе на базе агропредприятия имени Калинина планируется открытие Агрошколы.