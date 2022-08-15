В Уфе показали ход строительства путепровода около Нагаево

Семь пролётных балок уже смонтированы. На Нагаевском переезде продолжается строительство нового путепровода. По данным представителя заказчика, сейчас на объекте выполняются работы по монтажу подпорной стенки, переустройству сетей РЖД и сооружению песчаного основания дорожного полотна.
600 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси, по предварительным расчётам, уйдет на отсыпку земполотна, то есть подходов к строящемуся путепроводу. На сегодняшний день 250 тысяч кубов ПГС завезли, работы по уплотнению насыпи продолжаются. Мостостроители в свою очередь смонтировали 7 из 36 балок пролетного строения.
Параллельно этому дорожники вели работы по оборудованию водопропускных труб, вынесена часть коммуникаций. Продолжаются работы по переустройству инфраструктуры сетей РЖД. В частности, накануне было смонтировано две поперечины для подвеса и 10 опор контактной сети. Работы по выносу коммуникаций уже выполнены наполовину.
Здесь предстоит переустроить светофорный объект, а также занизить существующие контактные сети. Вся эта работа, как и монтаж пролётных балок над ж/д путями, будет выполняться в рамках заявленных временных окон. То есть с остановкой движения поездов и с отключением напряжения.
Длина каждого из пролётов – 33 метра. Ширина же самого путепровода – чуть больше 25 метров. Развязка подразумевает по две полосы для движения в каждом из направлений.
В среднем за сутки через железнодорожный переезд проходит более 50 тысяч автомобилей. И количество жителей на этой стороне растёт с каждым днём. Поэтому путепровод строится с учётом того, что территория будет и дальше застраиваться. На сегодняшний день, по словам представителя заказчика, работы ведутся согласно утвержденному графику, отставания нет. По контракту сроки окончания строительства – третий квартал 2023 года.