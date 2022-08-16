В Башкирии суд отправил женщину в психиатрический стационар за сообщение о бомбе

36-летняя жительница Нефтекамска предстала перед судом. К женщине предъявлены обвинения за ложное сообщение о бомбе.

В апреле этого года жительница города позвонила в полицию и сообщила, что в квартире дома по улице Ленина находится взрывчатка. Прибывшие сотрудники полиции установили, что никакой бомбы не было.