В Башкирии суд отправил женщину в психиатрический стационар за сообщение о бомбе

36-летняя жительница Нефтекамска предстала перед судом. К женщине предъявлены обвинения за ложное сообщение о бомбе.
В апреле этого года жительница города позвонила в полицию и сообщила, что в квартире дома по улице Ленина находится взрывчатка. Прибывшие сотрудники полиции установили, что никакой бомбы не было.
На женщину завели уголовное дело. После беседы врачей психиатрической больницы с жительницей Нефтекамска, было рекомендовано провести судебно-психиатрическую экспертизу. В настоящее время обвиняемая находится в психиатрическом стационаре.