В Башкирии суд отправил женщину в психиатрический стационар за сообщение о бомбе

36-летняя жительница Нефтекамска предстала перед судом. К женщине предъявлены обвинения за ложное сообщение о бомбе.

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В апреле этого года жительница города позвонила в полицию и сообщила, что в квартире дома по улице Ленина находится взрывчатка. Прибывшие сотрудники полиции установили, что никакой бомбы не было.

На женщину завели уголовное дело. После беседы врачей психиатрической больницы с жительницей Нефтекамска, было рекомендовано провести судебно-психиатрическую экспертизу. В настоящее время обвиняемая находится в психиатрическом стационаре.

РОК
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