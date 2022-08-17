В Башкирии подешевели некоторые продукты и бытовая техника

В Башкирии подешевели некоторые продукты и некоторые позиции бытовой техники. В июле цена снизилась на картофель, свеклу, капусту в среднем на 25,1-27,7%. Огурцы, чеснок, морковь, помидоры подешевели на 7,7-15,9%, виноград, груши — на 22,7-24,6%, яблоки, апельсины, бананы — на 8,3-11,6%.

Цена также снизилась на яйца, сахар, сливочное, подсолнечное и оливковое масло, на сливки, молоко, сыры, кофе, чай, пшено, макароны, овсяные хлопья «Геркулес», гречневую крупу, виноградные вина, коньяк.