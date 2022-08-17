В Башкирии подешевели некоторые продукты и бытовая техника

В Башкирии подешевели некоторые продукты и некоторые позиции бытовой техники. В июле цена снизилась на картофель, свеклу, капусту в среднем на 25,1-27,7%. Огурцы, чеснок, морковь, помидоры подешевели на 7,7-15,9%, виноград, груши — на 22,7-24,6%, яблоки, апельсины, бананы — на 8,3-11,6%.
Цена также снизилась на яйца, сахар, сливочное, подсолнечное и оливковое масло, на сливки, молоко, сыры, кофе, чай, пшено, макароны, овсяные хлопья «Геркулес», гречневую крупу, виноградные вина, коньяк.
Снижение цен наблюдается на бытовую технику. Холодильники, электропылесосы, микроволновые печи подешевели на 3,3-7,1%, моноблоки, телевизоры, смартфоны, фотоаппараты стали дешевле на 3,3-8,5%, стиральные и швейные машины, электрочайники, миксеры, блендеры, плиты бытовые – на 1,5-2,7%, стройматериалы снизились в цене на 1-20,2%, ювелирные изделия из золота – на 4,7%.