В Башкирии реализуется проект «Мастерская сообществ: практики общественных инициатив»

Данный проект Общественного фонда развития города стал обладателем гранта главы республики. Он нацелен вовлечь как можно больше населения в разработку и реализацию общественных инициатив. Лучшие практики получили финансовую поддержку фонда в общей сумме на 1 миллион 150 тысяч рублей. На конкурс принимались проекты под эгидой «Люди – людям».