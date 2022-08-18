В Башкирии реализуется проект «Мастерская сообществ: практики общественных инициатив»

В Нефтекамске появилась библиотека на автобусной остановке. А в  Уфе устроили экопикник для пенсионеров и создали ковер дружбы. И все это благодаря проекту «Мастерская сообществ».

Данный проект Общественного фонда развития города стал обладателем гранта главы республики. Он нацелен  вовлечь как можно больше населения в разработку и реализацию общественных инициатив. Лучшие практики получили финансовую поддержку фонда  в общей сумме на 1 миллион 150 тысяч рублей. На конкурс принимались проекты под эгидой «Люди – людям».

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