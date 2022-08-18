Стало известно, во сколько обойдётся собрать первоклассника в школу в Башкирии

Специалисты Башстата выяснили, во сколько обойдётся жителям республики собрать первоклассника в школу. Эксперты подсчитали стоимость стандартного набора для поступления в первый класс.
В 2022 году собрать мальчика первоклассника в школу обойдётся в 22 889,5 рублей, а девочку – в 27 624,08. В комплект первоклассника вошли вещи, канцелярские принадлежности, учебные и дидактические материалы. При этом подорожание набора первоклассника, по сравнению с 2021 годом, составило 18,2% и 15,4% соответственно.
Одна школьная тетрадь теперь обходится в среднем в 9,19 рублей, ранец – в 2636,31 рубль, платье для девочки в 1929,88 рублей, а джемпер для мальчика – в 1344,6 рублей. Букет из 5 цветов подорожал за тот же период на 8,9%, теперь он стоит в среднем 718 рублей.