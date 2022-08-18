Стало известно, во сколько обойдётся собрать первоклассника в школу в Башкирии

Одна школьная тетрадь теперь обходится в среднем в 9,19 рублей, ранец – в 2636,31 рубль, платье для девочки в 1929,88 рублей, а джемпер для мальчика – в 1344,6 рублей. Букет из 5 цветов подорожал за тот же период на 8,9%, теперь он стоит в среднем 718 рублей.