В Башкирии спасатели провели пожарно-тактическую тренировку

Сегодня загорелась территория вблизи Павловского водохранилища, два человека пострадали, но огонь удалось ликвидировать, тем самым предотвратив лесной пожар в Нуримановском районе. По такой легенде действовали спасатели на пожарно-тактической тренировке.

Условный очаг возгорания – берег Павловского водохранилища. 5 гектаров охватил ландшафтный пожар, из-за сильного ветра велик шанс распространения огня на лесной массив. К тому же тушение осложняется отсутствием подъездных путей для пожарных машин к месту ЧП. Подключилась авиация, с огнем борется экипаж вертолета Ка-32. Эту винтокрылую машину называют идеальной не только для мониторинга и тушения пожаров, но и для спасательных работ в труднодоступных местах. Вертолет предназначен также для эвакуации больных и пострадавших. Вот и сегодня, по легенде, в очаге возгорания два туриста. Их спасли, а сам пожар ликвидировали за 40 минут.

Экипаж воздушного противопожарного судна базируется в уфимском аэропорту. За 15 минут организуется взлет вертолета, и далее 35 минут полета. Ка-32 произвел несколько заборов воды с Павловского водохранилища и три сброса на точку условного пожара. Помогла система пожаротушения СП-32, которая имеет уникальный режим горизонтального, бокового и вертикального пожаротушения.

В Башкирии установилась сухая погода, в связи с этим в семи районах республики прогнозируют пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. При этом леса 23 муниципалитетов региона тоже в зоне риска, там предвещают четвертый класс огнеопасности. Готовность экстренных служб инспектирует лично вице-премьер правительства.

Сегодня провели пожарно-тактическую тренировку по организации тушения пожаров в труднодоступных местах. На практике отработали готовность подразделений к действию по предназначению, а также взаимодействию спасателей, пожарных, диспетчеров и главное – нашего нового вертолета. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан