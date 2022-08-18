В детский лагерь «Зарница» в Башкирии приехал отдыхать 81 ребенок из ЛНР

Мастер-класс по тушению пожара, танцевальный флэшмоб и первые выступления будущих звёзд. Так проходит смена в детском лагере «Зарница». Вместе с мальчиками и девочками из Башкортостана там отдыхают сверстники из Луганска. В гости в республику приехал 81 ребёнок.

Какая смена в детском лагере без Дня Нептуна? Правда, обливали водой ребята не друг друга, а лес, который по легенде нужно потушить. Справились с тяжёлым гидрантом даже девочки, хоть и не без помощи самих пожарных.

Виктория, как и ещё 80 детей, приехала в «Зарницу» из ЛНР. Всего в лагере сейчас отдыхают почти 300 ребят. Большинство – творческие.

Примерить роль спасателя, а точнее, одеться в экипировку позволили ребятам постарше. Соревнование на скорость. В так называемую боёвку профессиональный спасатель должен уметь облачиться за считанные секунды.

Мечтает о светлом будущем и верит, что станет известным певцом. 10-летний Артём Брей приехал в лагерь под Благовещенском из Луганска. Мальчик говорит: на родине славы пока не нашёл, но надеется, что первые фанаты появятся после появления на башкирском телевидении.