В селе Павловка в Башкирии строится новая база для спасателей

Это модульное здание, рассчитанное на 15 человек. Его площадь составляет более 400 квадратных метров. Там будут боксы для спецтехники и плавсредств, также отведут место под склад для инвентаря.
На Павловоском водохранилище спасатели заступили на дежурство в 2020 году, сейчас они живут в дебаркадерах. В зону ответственности отряда входят территории Нуримановского, Благовещенского и Караидельского районов, прилегающие к зоне рекреации водохранилища. Планируется, что спасатели отметят новоселье в ноябре.