В Башкирии прошел музыкальный фестиваль «Беҙ Бергә»

В Стерлитамаке сегодня прошел фестиваль звёзд башкирской и татарской эстрады «Беҙ Бергә» – «Мы вместе». Организаторами выступили местный парк аттракционов и радиостанция «Юлдаш». В этом году устроители мероприятия получили грантовую поддержку главы республики. 5-часовой музыкальный марафон собрал жителей со всей республики и гостей из других регионов и стран.

За этим призывом следуют крики и аплодисменты. Несколько тысяч зрителей готовы неустанно подпевать звёздам башкирской и татарской эстрады. Тем более для многих посещение фестиваля стало традицией. Зрителями фестиваля стали не только стерлитамакцы. Сотни людей приехали из других районов. За 2 тысячи километров прилетел житель Томской области, за что получил от ведущих телерадиошоу подарок.

Фестиваль «Беҙ Бергә» в Стерлитамаке стал четвертым по счету. В этом году он получил грант главы республики. Организатором выступает парк аттракционов «Галактика», а концертную часть подготовил творческий коллектив радиостанции «Юлдаш».

На площадке можно было приобрести у мастеров национальные украшения. А для малышей прошел мастер-класс по изготовлению и раскраске изделий с национальным орнаментом.

В этом году фестиваль по масштабу превзошел предыдущие. Почти 30 артистов на протяжении 5 часов радовали зрителей своими песнями. Зажигательные мелодии не оставили никого равнодушным. И очень быстро свободная площадка перед сценой превратилась в танцпол. И, конечно же, звезды сцены никому не отказывали в фотографии на память.